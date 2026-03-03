Anuncian reparto de 54 mil kits menstruales en SLP durante marzo
Programa incluye orientación en higiene menstrual.
El Gobierno del Estado informó que durante marzo se distribuirán más de 54 mil kits menstruales a niñas, adolescentes y mujeres en edad reproductiva en San Luis Potosí, en el contexto de las actividades por el 8 de marzo.
De acuerdo con el comunicado oficial, la entrega estará a cargo de la Secretaría de Salud a través de las brigadas del programa Visitando Corazones, que acudirán a domicilios para repartir los paquetes y ofrecer orientación sobre higiene menstrual.
Importancia y contexto de la gestión menstrual
Los kits incluirán toallas sanitarias desechables y ecológicas, tampones, copas menstruales y ropa interior menstrual reutilizable. También se proporcionará información sobre el uso adecuado de estos productos y sobre la atención disponible en los llamados Servicios Amigables de los centros de salud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las niñas inicia la menstruación entre los 11 y 14 años, aunque puede presentarse desde los 8 y hasta los 17. Diversos organismos internacionales han señalado que la gestión menstrual es parte del derecho a la salud y a condiciones de vida dignas, particularmente en contextos donde persisten barreras económicas para acceder a estos insumos.
Hasta el momento, la autoridad no ha detallado el presupuesto destinado al programa ni el criterio de selección de las beneficiarias, ni cuántos kits se han entregado en ejercicios anteriores.
