Aparecen grietas en ocho viviendas de Misión Los Ángeles

Hace 11 años, María de la Luz Rodríguez adquirió una vivienda en la colonia Misión de Los Ángeles y ella, al igual que más familias de este sector, desconocían las diversas anomalías que existen en la zona en las que se construyeron estas casas, entre las que destaca que por el lugar, atraviesa una falla geológica que ha propiciado gran cantidad de fisuras en toda su propiedad.

Desde el exterior de su domicilio ubicado en la calle Santa Martha número 541, esquina con Santa Julia, se pueden apreciar al menos tres grietas verticales que atraviesan la barda, pero estas no son las únicas. En la puerta de acceso a su vivienda se observan más y también en las recamaras y la cocina, ésta última incluso comienza a registrar un hundimiento por una fuga de agua, que no ha podido arreglar bien, porque esto implicaría tirar toda una pared de su casa.

Dijo que solicitó el apoyo de Protección Civil Municipal de Soledad, en donde hace tiempo le informaron que no existía mayor riesgo, pues la casa no se les caería, asimismo por parte del Instituto de Geología, también les comentaron que por la zona no existe registro de falla geológica, ya que estas podrían pasar años en detectarse.

“Tenemos demandada a la constructora porque ellos sabían que existían vicios ocultos y a la larga aparecerían por ser terrenos que tenían que cimentarse bien. A la larga iban a presentarse estos hundimientos y agrietamientos y son casas que no nos costaron cinco pesos, es todo un patrimonio”, lamentó.

Son al menos ocho viviendas las que se encuentran en esta situación, por lo que después de todos estos años, dijo sentir impotencia, porque nadie quiere hacerse responsable. Contó que cuando comenzaron a presentarse diversas fallas en la casa, solicitó el cambio de vivienda a otra zona, pero no se lo otorgaron.

“La demanda contra la constructora se hizo antes de la pandemia y por la contingencia, el trámite se detuvo dos años. Después que se retomó la constructora ya había cambiado de razón social, nosotros creemos que hay negligencia y responsabilidad tanto de la constructora como del Ayuntamiento de Soledad que en esos años autorizaron construir sobre esta zona que no era apta para casas”.