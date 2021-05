Aplaude Gallardo que Rangel esté en la boleta

Es favorable que el INE haya descartado quitarle la candidatura a Mónica Liliana Rangel Martínez, abanderada morenista, a fin de poder tener a todos los perfiles en la boleta el 6 de junio próximo, dijo José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por PVEM-PT.

Enfatizó que independientemente de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le retiró el registro, sí acreditó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) incumplió la legislación al no presentar sus gastos de precampaña, por lo tanto, implicó multas económicas.

Gallardo Cardona consideró oportuno que su contrincante esté en la boleta, si no podría alegarse que "que ella hubiera ganado si la hubieran dejado, entonces qué bueno que esté en las urnas y que sea el pueblo quien decida", remató.

"Nosotros estamos contentos en que el INE haya reculado y que no le quite la candidatura a la candidata (Rangel Martínez). No quiero hablar, ni poner adjetivos porque después nos acusan de violencia de género y de política".