Aplaude PAN que Nava se haya quedado sin candidatura

El presidente del Partido Acción Nacional, lamentó el ataque al Tribunal Estatal Electoral ante la decisión de retirar la candidatura a Xavier Nava Palacios, Alfredo Lujambio Cataño y Alicia Vázquez, pues dijo, se contó con pruebas concretas de que sí había simpatía con el Partido que los postuló en 2018 y que al mismo tiempo estuvo impugnando el proceso interno de selección del PAN a la gubernatura del Estado y ya participaba en el proceso interno de Morena.

Dijo que el tema es legal y no social; "No se puede estar engañando a la ciudadanía y llamando a una resistencia social, cuando se trata de un tema jurídico, hay recursos legales que deben de agotarse, y no mezclar lo político con lo jurídico".

Indicó que el PAN da su respaldo a la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, (TEESLP) porque su decisión fue apegada a la ley, bajo las normas y constancias que integran los expedientes.

"Si Nava Palacios no se siente conforme con la resolución, existen los recursos; pero sería lamentable que genere una inestabilidad en el estado en donde los únicos que salen perjudicados son las y los potosinos, ya que se arma un caos y se pierden inversiones".

Expresó que la impugnación está claramente fundamentada al ser una violación a la ley que distintos actores se busquen reelegir al mismo cargo, ahora por un partido distinto al que los postuló en 2018, por lo que se contraviene la Ley Electoral.

Finalmente, sobre las pintas en la sede panista, Aguilar Hernández dijo que se presentarán las denuncias contra quienes resulten responsables, asimismo, pidió a todos los contendientes tener altura de miras y no fomentar las agresiones durante el periodo electoral.