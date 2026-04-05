Aplican examen TOEFL a jóvenes potosinos en programa estatal

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) informó que se realizó la aplicación del examen TOEFL ITP a jóvenes en sus instalaciones, como parte de un programa orientado a la certificación en el idioma inglés.

De acuerdo con la dependencia, la actividad se llevó a cabo en coordinación con la escuela Jóvenes Eathing the World, dentro de la Academia de Inglés que impulsa este organismo.

El examen TOEFL ITP es una certificación de reconocimiento internacional que evalúa habilidades en comprensión auditiva, estructura gramatical y lectura, y es utilizado como referencia académica y profesional.

Según datos oficiales, el programa ha beneficiado a más de mil jóvenes en la entidad, de los cuales más de 200 han obtenido la certificación.

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El Inpojuve señaló que este tipo de acciones busca ampliar las oportunidades de formación para la población juvenil y fortalecer sus herramientas académicas en un contexto global.