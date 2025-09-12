Aplican garantía por daños en avenida Chapultepec

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, informó que tras las recientes lluvias y afectaciones en diversas vialidades de la ciudad, solo en una de las recientes obras realizadas, fue necesaria hacer válida la garantía por parte de su administración.

"La subida a Chapultepec es la que más se dañó, se aplicó ya la garantía, el constructor respondió sin problema de hecho ya arregló una parte, hay todavía un tramo pendiente, pero en los demás no tenemos mayor problema", precisó.

Confirmó que la reciente rehabilitación de la avenida Chapultepec, el Ayuntamiento tuvo que hacer válida la garantía ante el constructor, debido a la gran cantidad de agua pluvial que recorre en temporadas de lluvia por esta vialidad.

Galindo Ceballos puntualizó que es la única obra que ha sido afectada de tal manera; sin embargo, puntualizó que otros puntos sí se han registrado afectaciones derivadas de conexiones irregulares a la red hídrica por parte de vecinos, tales como en las avenidas Saucito-Morales y en Hernán Cortes, los cuales ya son atendidos por la autoridad municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a las precipitaciones, el presidente municipal afirmó que la Dirección de Obras Públicas mantiene un buen ritmo en la atención a baches y diversas irregularidades, pues destacó que actualmente se brindan un promedio de 70 baches reparados por día, siendo la zona norte la más afectada.