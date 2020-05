Aprovechan el COVID para esconder datos: Ciudadanos Observando

José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, advirtió un panorama negro y sumamente difícil para el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información pública durante la actual contingencia sanitaria a causa del COVID-19.

"Los opacos hallaron en esta pandemia el pretexto perfecto para ocultarlo todo", dijo el activista social, quien agregó que "nosotros hemos estado buscando y tratando de conseguir información desde lo federal y es difícil. Lo estatal ni se diga, es terrible la información de, por ejemplo, los Servicios de Salud del Estado: Links rotos, muy poca información. Mal, muy mal todo".

González Covarrubias juzgó que "todos los entes obligados han aprovechado esta contingencia para esconder, para no publicar, no actualizar los datos de ley. Lo mismo está sucediendo en el Congreso del Estado. Tenemos todas las solicitudes de información pendientes y no sabemos cuándo serán atendidas".

De los Servicios de Salud expresó preocupación de que les hayan dado "luz verde para comprar", pues recordó que esta dependencia tiene "antecedentes históricos de corrupción, como el uso de empresas fantasmas, de compras amañadas, etcétera, de lo cual tenemos pruebas. La actual situación les vuelve a abrir una puerta para la corrupción".

En cuanto a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), González Covarrubias expresó que "sus integrantes se han desentendido de su obligación. Ellos vieron la posibilidad, realmente así, de irse de vacaciones, cuando podrían seguir con su actividad. Lo único que lograron fue mandar un mal mensaje a la sociedad. Están más preocupados por cuestiones de presupuesto y otras cosas".