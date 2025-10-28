Aprueba CDU convocatoria para relevo en Facultad de Derecho

Este martes, el Consejo Directivo Universitario (CDU) aprobó los términos generales de la convocatoria que, a su vez, deberá emitir el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho para la elección de la persona que ocupará el cargo de Dirección de dicha escuela luego de la renuncia de Germán Federico Pedroza Gaitán.

El proyecto de convocatoria y el proceso mismo para su emisión se aprobó por mayoría y con tres abstenciones. Previo a este punto, el CDU también formalizó la aceptación de la renuncia del director Pedroza Gaitán por mayoría y con tres abstenciones.

Durante la discusión de la convocatoria para la Dirección de Derecho, una de las integrantes del Consejo expresó la conveniencia, pertinencia y necesidad de que, de alguna forma, se favorezca o garantice la llegada de una mujer a dicho puesto, pues mencionó que en siete décadas de historia de la Facultad, los directores siempre han sido del género masculino.

Otras voces mencionaron que el tema no es de género, sino de lograr que llegue a la Dirección de Derecho la persona con mayor capacidad, con independencia de si se trata de un hombre o una mujer.

En entrevista posterior a la sesión del CDU, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra mencionó que la participación de aspirantes a dirigir la Facultad de Derecho quedaría abierta a todas las personas que cumplan los requisitos sin importar su género, pero también advirtió que si de la propia Facultad, a través de su Consejo Técnico, surge una propuesta para favorecer la llegada de una mujer a la Dirección, él podría avalarla siempre y cuando no contravenga la normativa de la Universidad.

En la sesión del CDU se abordó igualmente el tema del Consejo Permanente de Seguridad y se invitó a todas y todos los miembros de la comunidad universitaria a participar en él y en los consejos que se replicarán en cada una de las entidades académicas. El Rector adelantó que entre otras medidas, se instalarán torniquetes en los accesos a las escuelas y se renovarán las credenciales de las y los universitarios para que éstas incluyan un codigo de barras o código QR, cuando se tengan los recursos financieros suficientes.

Finalmente, Zermeño Guerra reconoció que los sucesos de la semana antepasada en la Facultad de Derecho fueron realmente indignantes y dejaron lastimada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a toda su comunidad, ante lo cual hizo un nuevo llamado a trabajar en unidad para que algo así, o siquiera similar, se repita en la institución.