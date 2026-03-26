Aprueban 'fast track' eliminar pensiones doradas en SLP

El Congreso del Estado aprobó en "fast track" una reforma constitucional que obligará a ajustar pensiones de servidores públicos que superen nuevos límites, en una sesión sin debate de fondo y con el dictamen revisado minutos antes de su votación.

Por unanimidad, la minuta modifica el artículo 127 de la Constitución, que establece que ninguna jubilación podrá exceder la mitad de la remuneración anual de la persona titular del Ejecutivo. La medida aplica a personal de confianza en organismos descentralizados, empresas del Estado, fideicomisos y otras entidades públicas en los tres niveles de gobierno.

El dictamen fue analizado en comisiones poco antes de su aprobación en sesión extraordinaria. Durante la discusión, el diputado Carlos Arreola Mallol argumentó que la reforma busca frenar pagos desproporcionados financiados con recursos públicos. "Las jubilaciones no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo", sostuvo.

La reforma contempla excepciones para las Fuerzas Armadas, pensiones derivadas de cuentas individuales de ahorro para el retiro, esquemas financiados con aportaciones sindicales y apoyos no contributivos. No obstante, establece que las pensiones que rebasen el nuevo tope deberán ajustarse una vez que entre en vigor, lo que ha abierto el debate sobre su aplicación en beneficios ya otorgados. Además, obliga al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales a armonizar su legislación secundaria.

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A su vez, el coordinador del PVEM, Héctor Serrano Cortés, afirmó que existen pensiones que "estrangulan" las finanzas públicas y que se han convertido en "un jugoso negocio" con recursos del erario.

El legislador extendió la crítica a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), al cuestionar el destino del presupuesto y advertir que "¿Dónde se está yendo el dinero que emana, insisto, de los bolsillos de los mexicanos? No se puede argumentar la autonomía cuando tratas de evadir tu responsabilidad en el ejercicio de ese tipo de recursos, de esos y los que pagan los estudiantes".