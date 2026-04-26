Aprueban licencia laboral por menstruación incapacitante en SLP

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó un dictamen para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas, con el fin de otorgar permisos laborales a personas menstruantes con diagnósticos médicos incapacitantes.

La propuesta, impulsada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, establece que quienes padezcan endometriosis severa o dismenorrea primaria o secundaria podrán acceder a licencias con goce de sueldo, o bien realizar trabajo a distancia cuando su condición lo permita.

La presidenta de la comisión, Sara Rocha Medina, explicó que el permiso estará condicionado a un diagnóstico médico, ya sea de instituciones públicas o particulares, siempre que se cumplan requisitos como la cédula profesional y la justificación clínica.

A diferencia de la propuesta original, que contemplaba dos días de ausencia, el dictamen deja abierto el periodo de incapacidad, el cual será determinado por el médico tratante. En caso de que la naturaleza del trabajo no permita modalidad a distancia, las personas podrán ausentarse justificadamente sin afectar sus prestaciones laborales.

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La legisladora indicó que este tipo de medidas ya se aplican en entidades como Nuevo León, Sinaloa e Hidalgo.

El dictamen será turnado a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis antes de ser votado en el Pleno.