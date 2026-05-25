Aprueban modificar Ley de Protección a los Animales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí con las que busca ampliar las responsabilidades de las autoridades y reforzar las acciones de protección tanto para animales de trabajo como para especies silvestres en la entidad.

La reforma, impulsada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, incorpora por primera vez dentro de la legislación a los animales utilizados para labores de labranza, además de establecer con mayor claridad qué dependencias estatales y municipales deberán intervenir en temas relacionados con atención, cuidado y protección animal.

Entre las autoridades que asumirán atribuciones específicas se encuentran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También se contempla la participación de los ayuntamientos mediante sus secretarías generales, sindicaturas y corporaciones de seguridad pública.

Otro de los puntos relevantes de la reforma es que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, colaborará con la Federación y los municipios para elaborar y mantener actualizado un inventario de la población de fauna silvestre existente en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, las modificaciones contemplan facultades para la creación de reservas y mecanismos enfocados en salvaguardar especies silvestres, en un contexto donde organizaciones ambientalistas han insistido en fortalecer las medidas de conservación y vigilancia ante el crecimiento urbano y el impacto ambiental.

La legisladora Nancy Jeanine García Martínez señaló que los cambios buscan dar certeza jurídica sobre las responsabilidades de las autoridades involucradas y ampliar la protección hacia la vida silvestre, al considerar que también representa una medida para preservar la biodiversidad en el estado.