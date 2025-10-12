Aprueban reforma para que programas sociales no desaparezcan con cada administración

El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Desarrollo Social para que los municipios puedan registrar sus programas sociales como "Programas Prioritarios Municipales" ante el Sistema Estatal de Desarrollo Social. La medida busca asegurar que estos programas continúen más allá de los cambios de administración y tengan prioridad en el gasto social, así como acceso a recursos estatales y federales.

Los municipios que operen programas sociales durante al menos dos ejercicios fiscales podrán registrarlos formalmente. Esto dará reconocimiento legal, facilitará la combinación de recursos entre los tres niveles de gobierno y permitirá ampliar la cobertura de los beneficiarios.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado definirá los lineamientos técnicos para el registro y la evaluación de los programas, en coordinación con los ayuntamientos interesados. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, promotor de la iniciativa, destacó que la reforma busca que los programas con resultados comprobados no se pierdan con los cambios de administración. "El color que llegue no va a cambiar los programas", afirmó. Como ejemplo, mencionó el programa de Soledad que entrega agua potable gratuita a la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los programas sociales que podrán registrarse se encuentran becas para niños y jóvenes, apoyos alimentarios, asistencia a adultos mayores, útiles escolares, acceso a salud, vivienda digna y oportunidades de empleo. La medida busca reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Las y los legisladores coincidieron en la importancia de garantizar la continuidad de los programas, sin comprometer la hacienda pública municipal ni limitar la capacidad de decisión de futuras administraciones. Por ello, se eliminó la obligación de renovación anual incluida en la propuesta original.