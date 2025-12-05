Aprueban reformas fiscales y Ley de Ingresos 2026 en Comisión de Hacienda

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas a la Ley de Hacienda, al Código Fiscal, los montos de adquisiciones y arrendamientos, así como la Ley de Ingresos 2026, que proyecta ingresos por 70 mil 461 millones de pesos. Todos los dictámenes serán enviados al Pleno para su discusión y votación.

LEA TAMBIÉN Queda corto rescate a Servicios de Salud Propuesta legislativa de redirigir 300mdp a ese rubro no compensa recortes y riesgos financieros previstos por Sefin

Los cambios a la Ley de Hacienda incluyen la eliminación de disposiciones que impedían realizar ciertos cobros, la incorporación de la rectificación administrativa de actas como lo marca el Código Civil y la obligación de que vehículos no originarios de San Luis Potosí paguen el plaqueo correspondiente.

En el Código Fiscal se aprobó la implementación del buzón tributario, una nueva vía de comunicación con los contribuyentes. Aunque la reforma entrará en vigor al publicarse, la Secretaría de Finanzas tendrá 90 días para emitir reglas de operación, seguridad tecnológica y manejo de información. Las personas morales deberán activar su buzón dentro de los 90 días posteriores a la publicación de dichas reglas, y las personas físicas, dentro de 120 días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Ley de Ingresos 2026 mantiene los estímulos aplicados este año: subsidio del 100% a servicios de instituciones educativas públicas, la Comisión Estatal del Agua y los Servicios de Atención a la Salud; además de descuentos del 50%en control vehicular para personas mayores de 60 años, concesionarios del transporte público y conductores que tramiten licencias tipo A, B o C. También se aplica un 50% de descuento para motocicletas cuyo valor factura inicial sea menor a 39 mil pesos.

Los montos para adquisiciones, arrendamientos y servicios se ratificaron sin cambios respecto a 2025 y se ajustarán únicamente conforme al valor de la UMA.

A la reunión asistieron las y los integrantes de la comisión legislativa, así como el director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Ricardo René Ibarra Pérez.