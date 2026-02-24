Aprueban salario base para policías municipales

Un policía municipal en San Luis Potosí ya no podrá ganar menos de 14 mil pesos netos al mes. El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que obliga a los 59 ayuntamientos a garantizar ese salario mínimo a sus corporaciones municipales, lo que implicará ajustes forzosos en los presupuestos locales y una vigilancia formal sobre su cumplimiento.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y defendida en tribuna por el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien sostuvo que la intención es fijar un piso salarial obligatorio para todas las corporaciones del estado, sin excepción.

Con la modificación, ningún elemento de Seguridad Pública Municipal podrá percibir un ingreso inferior a los 14 mil pesos netos mensuales. El monto se actualizará cada año de manera automática conforme al valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En los municipios donde actualmente se paguen sueldos superiores, estos podrán mantenerse, pero no reducirse.

La reforma también impone obligaciones administrativas a los ayuntamientos. Deberán contemplar partidas específicas en sus presupuestos de egresos y reportar anualmente el cumplimiento ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Si no justifican el incumplimiento, podrán enfrentar observaciones y responsabilidades administrativas.

Además, el decreto modifica y armoniza distintas leyes estatales para asegurar que el nuevo piso salarial tenga carácter obligatorio en toda la entidad, cerrando la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de los municipios.