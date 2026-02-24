logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aprueban salario base para policías municipales

Los ayuntamientos deberán incluir partidas presupuestales y reportar cumplimiento ante autoridades estatales.

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 24, 2026 05:07 p.m.
A
Aprueban salario base para policías municipales

Un policía municipal en San Luis Potosí ya no podrá ganar menos de 14 mil pesos netos al mes. El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que obliga a los 59 ayuntamientos a garantizar ese salario mínimo a sus corporaciones municipales, lo que implicará ajustes forzosos en los presupuestos locales y una vigilancia formal sobre su cumplimiento.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y defendida en tribuna por el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien sostuvo que la intención es fijar un piso salarial obligatorio para todas las corporaciones del estado, sin excepción.

Con la modificación, ningún elemento de Seguridad Pública Municipal podrá percibir un ingreso inferior a los 14 mil pesos netos mensuales. El monto se actualizará cada año de manera automática conforme al valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En los municipios donde actualmente se paguen sueldos superiores, estos podrán mantenerse, pero no reducirse.

La reforma también impone obligaciones administrativas a los ayuntamientos. Deberán contemplar partidas específicas en sus presupuestos de egresos y reportar anualmente el cumplimiento ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Si no justifican el incumplimiento, podrán enfrentar observaciones y responsabilidades administrativas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, el decreto modifica y armoniza distintas leyes estatales para asegurar que el nuevo piso salarial tenga carácter obligatorio en toda la entidad, cerrando la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de los municipios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aprueban salario base para policías municipales
Aprueban salario base para policías municipales

Aprueban salario base para policías municipales

SLP

Ana Paula Vázquez

Los ayuntamientos deberán incluir partidas presupuestales y reportar cumplimiento ante autoridades estatales.

Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital
Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital

Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital

SLP

Redacción

Elementos de Protección Civil y Bienestar Animal actuaron para salvar a un gato atrapado en un poste.

Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral
Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral

Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral

SLP

Pulso Online

Además, los diputados eligieron a Juan Gerardo Castillo como titular de la CEEAV

Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia
Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia

Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia

SLP

Ana Paula Vázquez

El dictamen generó desacuerdo de legisladores del PAN y PRI, que alertaron sobre opacidad en la función pública