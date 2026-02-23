Aprueban terna para Fiscalía en Delitos Electorales

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el dictamen de elegibilidad de la terna enviada por el Ejecutivo estatal para encabezar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, informó la diputada Leticia Vázquez, legisladora del Partido del Trabajo y presidenta de dicha comisión.

La propuesta fue remitida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona e incluye a las y el jurista Gabriela López Domínguez, América Ruiz Almendares y Víctor Nicolás Juárez Aguilar, quienes —según el dictamen— cumplen con todos los requisitos legales para ocupar el cargo.

"Solamente aprobamos el dictamen que declara la elegibilidad de la propuesta que envía el gobernador en una terna, los tres cumplen con todos los requisitos legales", señaló la legisladora.

Precisó que la designación final no corresponde a la comisión, sino al Pleno del Congreso, instancia que votará para elegir a la nueva persona titular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante está situación, Leticia Vázquez confirmó que la elección está programada para la sesión ordinaria del 24 de febrero, donde las y los diputados decidirán mediante votación quién encabezará la fiscalía especializada.

De acuerdo con la información oficial, la terna está integrada por perfiles con trayectoria en materia electoral y jurisdiccional:

* Gabriela López Domínguez, quien se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta del tribunal electoral local hasta 2024.

* América Ruiz Almendares, abogada con experiencia en el ámbito jurídico.

* Víctor Nicolás Juárez Aguilar, ex presidente y ex secretario de Estudio y Cuenta, quien incluso fungió en funciones de magistrado hasta 2025.

La designación busca cubrir la vacante existente en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, órgano adscrito a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que permanece acéfalo desde finales de 2025 tras la salida de su anterior titular.