Aranceles a acero y aluminio impactan a la industria local

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí advirtió sobre los efectos que podría generar en la cadena productiva la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de ampliar el alcance de los aranceles al acero y aluminio.

La presidenta del organismo empresarial, Imelda Elizalde Martínez, explicó que la medida, anunciada por la administración estadounidense, impactará no solo a los metales en bruto, sino también a los productos terminados que utilizan estos insumos en su fabricación, lo que abarca desde artículos de consumo como sillas para bebés hasta maquinaria pesada.

Cabe recordar que, desde inicios de 2025, se impuso un arancel del 50 por ciento al acero y al aluminio por instrucción del presidente Donald Trump. Ahora, la disposición se extenderá a bienes que incorporen dichos materiales en su proceso de manufactura, lo que incrementa la presión para las empresas mexicanas exportadoras.

Ante este panorama, Elizalde Martínez precisó que la industria nacional se encuentra en un periodo de evaluación de riesgos y oportunidades. “Estamos identificando los mercados potenciales, las áreas de oportunidad para abastecerse y también los mercados alternativos para el acero”, indicó, tras señalar que en los últimos 15 días se han sostenido reuniones con compañías clave del sector.

En este proceso, subrayó la relevancia de la ventana de 90 días otorgada por Estados Unidos para que las empresas definan estrategias antes de que se confirme la tarifa definitiva.

Aunque aclaró que por ahora no existe riesgo de una disminución en la producción, la dirigente empresarial reconoció que se han tenido que ajustar planes y estrategias con el objetivo de preservar la estabilidad laboral y reducir el impacto en los eslabones más vulnerables de la industria.

Finalmente, Elizalde Martínez sostuvo que el sector industrial permanece atento a las negociaciones entre el gobierno federal y Washington. En paralelo, dijo, se trabaja en una propuesta de respuesta que permita enfrentar posibles desventajas competitivas derivadas de los aranceles.