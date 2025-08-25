Rescatan a niñito que era golpeado por sus padres

Policías de la Guardia Civil Municipal , adscritos a la Unidad de Atención de Violencia Familiar, localizaron y pusieron a disposición de la autoridad correspondiente, a un menor presuntamente víctima de violencia, quien fue reportado por vecinos de la colonia San Antonio al deambular solo.

En la comandancia central de la corporación municipal se recibió una llamada, en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en la calle Eulalio Gutiérrez de la colonia mencionada, ya que habían detectado la presencia de un menor de aproximadamente 6 años de edad, que caminaba sin compañía.

Personal de UAVI acudió de manera inmediata, teniendo contacto con la persona reportante, quien mencionó que el niño caminaba solo sobre la vialida; oficiales de la unidad se acercaron con el infante, quien les indicó que sus padres lo agredieron física y verbalmente, presentando lesiones visibles en el rostro.

De inmediato se trasladó al niño a la base central de operaciones en la colonia Rancho Pavón, donde lo atendió el médico legista, y de acuerdo con el debido protocolo de actuación, fue entregado a la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado, para continuar con su resguardo y garantizar su bienestar físico y emocional.

