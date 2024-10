Arena Potosí rebasó con 177 mdp el proyecto de inversión

La inversión para la construcción de la Arena Potosí fue equivalente a 658 millones de pesos, informó la titular dela Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, en comparecencia con diputadas y diputados.

El legislador de Morena, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, intervino en la comparecencia señalando que la construcción es "una majestuosidad", sin embargo, comentó que no le quedó claro de cuánto fue la inversión para la misma.

La titular de Seduvop respondió que la cifra fue de 658 millones de pesos, y señaló en repetidas ocasiones, que la inversión no se compara con los beneficios que traerá "la magna obra", entre ellos, la derrama económica a raíz del turismo que generará este foro.

Añadió que la Arena Potosí no se limitará a albergar el deporte de la charrería, sino que será recinto para eventos culturales diversos.

"No se limita al deporte de la charrería, no se construyó exclusivamente para este fin, es un centro de espectáculos de los mejores del país. Lo mismo puede recibir un evento deportivo, conciertos musicales, convenciones...", comentó.

Leticia Vargas Tinajero, en comparecencia con diputadas y diputados / Foto: Citally Montaño

Asimismo, Vargas Tinajero aseguró que parte de la inversión de la Arena Potosí se ha recuperado a través de la venta total de los palcos, sin embargo, comentó que desconoce el monto que costó cada uno, por no ser tema de su competencia.

Datos

De acuerdo con fallo de la licitación pública, el recurso de la Seduvop para ejecutar dicha obra sería de 481 millones 020 mil 377.11 pesos.

El gobernador, Ricardo Gallardo, actualizó en días posteriores que, además, había un tope máximo de 600 millones de pesos para el proyecto.

La inversión final fue de 658 millones de pesos, según lo expuesto hoy, es decir, 36% más que lo presupuestado originalmente.