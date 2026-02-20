Arochi denuncia presencia de "drogadictos" en jardín Tequis

Alberto Narváez Arochi, integrante del Corredor Cultural Carranza, informó que aunque el jardín de Tequisquiapan es un centro de reunión familiar, pero también llegan por la noche "drogadictos" que no han sido retirados por la policía.

El pronunciamiento ocurre luego de que desconocidos vandalizaron un restaurante de la Avenida.

Dijo que aproximadamente desde las 7 de la noche comienza a aparecer mucha gente con aspecto de vagancia y con aspecto de adictos a alguna droga.

Consideró necesario el refuerzo de la vigilancia, acompañado de la investigación de lo que está ocurriendo ahí.

Dijo que por lo general, los probables consumidores de sustancias no permitidas vienen de la otras zonas de la ciudad y se juntan ahí.

Agregó que su dicho se fundamenta en que en ocasiones, ellos mismos piden apoyo para el aseo del jardín y no se ve que haya residuos muy saludables, derivados de sustancias no aptas para consumo.

Agregó que es muy probable que durante la noche o en la madrugada, los drogadictos hagan sus desmanes, por lo que juzgó que valdría la pena que la policía haga recorridos directos y específicos para inhibir la presencia de drogadictos en la zona.

Recordó que o alguien influenciado por alguna droga actúa de manera completamente diferente a cualquier otra persona.