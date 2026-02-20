logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Fotogalería

ELEN LA DESPIDEN DE LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Arochi denuncia presencia de "drogadictos" en jardín Tequis

Desconocidos vandalizaron un restaurante, lo que motivó el llamado a reforzar la seguridad

Por Martín Rodríguez

Febrero 20, 2026 09:52 a.m.
A
Alberto Narváez Arochi / Foto: Pulso

Alberto Narváez Arochi / Foto: Pulso

Alberto Narváez Arochi, integrante del Corredor Cultural Carranza, informó que aunque el jardín de Tequisquiapan es un centro de reunión familiar, pero también llegan por la noche "drogadictos" que no han sido retirados por la policía.

El pronunciamiento ocurre luego de que desconocidos vandalizaron un restaurante de la Avenida.

Dijo que aproximadamente desde las 7 de la noche comienza a aparecer mucha gente con aspecto de vagancia y con aspecto de adictos a alguna droga.

Consideró necesario el refuerzo de la vigilancia, acompañado de la investigación de lo que está ocurriendo ahí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Dijo que por lo general, los probables consumidores de sustancias no permitidas vienen de la otras zonas de la ciudad y se juntan ahí.

Agregó que su dicho se fundamenta en que en ocasiones, ellos mismos piden apoyo para el aseo del jardín y no se ve que haya residuos muy saludables, derivados de sustancias no aptas para consumo.

LEA TAMBIÉN

Lo detienen por actos obscenos frente a paseantes en Tequis

El sujeto fue asegurado tras un reporte ciudadano en la calle Mariano Arista.

Agregó que es muy probable que durante la noche o en la madrugada, los drogadictos hagan sus desmanes, por lo que juzgó que valdría la pena que la policía haga recorridos directos y específicos para inhibir la presencia de drogadictos en la zona.

Recordó que o alguien influenciado por alguna droga actúa de manera completamente diferente a cualquier otra persona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arochi denuncia presencia de drogadictos en jardín Tequis
Arochi denuncia presencia de drogadictos en jardín Tequis

Arochi denuncia presencia de "drogadictos" en jardín Tequis

SLP

Martín Rodríguez

Desconocidos vandalizaron un restaurante, lo que motivó el llamado a reforzar la seguridad

Siguen labores de liquidación de incendios en tres municipios
Siguen labores de liquidación de incendios en tres municipios

Siguen labores de liquidación de incendios en tres municipios

SLP

Redacción

Confirma la CEPC fin de la emergencia en Alaquines, Santa María y Villa de Reyes

STIRT conjura huelga en medios de SLP
STIRT conjura huelga en medios de SLP

STIRT conjura huelga en medios de SLP

SLP

Martín Rodríguez

El Sindicato logró un aumento salarial del 3.5% directo al salario

Entérate | Cierres nocturnos por obra de puente en Circuito Potosí
Entérate | Cierres nocturnos por obra de puente en Circuito Potosí

Entérate | Cierres nocturnos por obra de puente en Circuito Potosí

SLP

Redacción

Seduvop anuncia restricciones temporales en laterales por montaje de trabes