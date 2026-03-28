Arranca Festival en Primavera con Bosé y plaza llena

El alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró la quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera ante una Plaza de Fundadores llena, en un arranque marcado por la presentación del cantante Miguel Bosé.

Miles de asistentes se congregaron en el Centro Histórico para presenciar el espectáculo del artista español, quien encabezó la apertura del evento con un repertorio que puso a cantar y bailar al público.

Durante el acto inaugural, el edil destacó que el festival forma parte de la identidad cultural de la ciudad y lo definió como un evento para disfrutarse, cuidarse y preservarse para las futuras generaciones. Señaló además que este tipo de actividades refuerzan la vocación cultural de la capital potosina.

El programa contempla más de 110 eventos distribuidos en distintos puntos del Centro Histórico durante la semana, con la participación de más de 800 artistas.

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En su mensaje, autoridades municipales subrayaron el carácter incluyente del festival, al integrar actividades dirigidas a distintos sectores de la población, incluyendo niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para esta edición, España funge como país invitado, mientras que Oaxaca participa como invitado nacional, en una agenda que busca consolidar al festival como uno de los principales encuentros culturales de la región.