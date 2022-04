Arranca Gallardo C. la Central de Mezclas del H.C.

Con una inversión de 80 millones de pesos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí arrancó la operación de una Central de Mezclas de tratamientos oncológicos en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", con el cual las niñas, niños y personas adultas que padecen cáncer en sus diversos tipos podrán recibir medicamento de manera gratuita.

Esto es un hecho sin precedentes y responde a la urgencia en la salud pública en el Estado de atender una de las principales demandas entre la población de las cuatro regiones, manifestó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Agregó que a partir de hoy se estará garantizando el medicamento contra la enfermedad: "estamos asumiendo la responsabilidad como Gobierno para que haya medicinas y aligerar el cáncer infantil y de cualquier tipo en la Entidad".

Agregó el gobernador que, a partir de hoy, en San Luis Potosí no volverá a faltar medicamento contra el cáncer, porque "si este año no alcanza el presupuesto asignado, el próximo se incrementará para que los hospitales no vuelvan a tener escasez del tratamiento".

Dijo que todas las personas en las cuatro zonas del Estado con esta terrible enfermedad podrán beneficiarse sin costo.

La Central de Mezclas tiene capacidad para ofrecer un promedio de mil dosis de medicamento al mes contra el cáncer en sus distintas modalidades: leucemia, de mama, cervicouterino, de ovario, de intestino, de próstata, linfomas y otros tumores del sistema nervioso central, además de que se proyecta brindar hasta tres mil quimioterapias en adultos y mil en niñas y niños durante este año.