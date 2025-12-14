logo pulso
Arranca operativo conjunto de seguridad en San Luis Capital

Corporaciones federales, estatales y municipales despliegan vigilancia en zonas de alta afluencia.

Por Pulso Online

Diciembre 14, 2025 07:51 p.m.
A
Operativo en Plaza de Armas.

Operativo en Plaza de Armas.

Autoridades federales, estatales y municipales pusieron en marcha un operativo conjunto de seguridad en San Luis Capital, con presencia en plazas públicas, centros comerciales, el Centro Histórico y zonas de alta afluencia, informó el Ayuntamiento capitalino.

"Operativo Guadalupano", con reporte preliminar en saldo blanco

El despliegue operativo ha sido permanente desde hace casi dos semanas, debido al flujo continuo de peregrinaciones

De acuerdo con el comunicado oficial, el despliegue inició la tarde de este domingo desde Plaza de Armas, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipalSedenaGuardia Nacional y Guardia Civil Estatal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que la estrategia se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad y responde a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Según lo informado, el operativo contempla vigilancia y acciones de proximidad social durante la temporada decembrina, periodo en el que se incrementa la afluencia de personas en espacios públicos, y se prevé que continúe de manera permanente al inicio de 2026.

El Ayuntamiento indicó que las acciones estarán enfocadas en prevención del delito y presencia policial coordinada, sin precisar el número de elementos desplegados ni la duración exacta del operativo.

