Arranca operativo "Fiestas Patrias 2025" en San Luis Potosí
La SSPCE desplegó vigilancia en los 59 municipios para el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) puso en marcha el operativo "Fiestas Patrias Seguras 2025", con la participación de la Guardia Civil Estatal y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El plan contempla cobertura de seguridad antes, durante y después de los festejos patrios, incluido el Grito de Independencia de este 15 de septiembre en los 59 municipios del estado.
Durante el operativo también se dará vigilancia durante los informes de gobierno municipales, mientras que la División Caminos realizará operativos en las carreteras de jurisdicción estatal.
Además, el 16 de septiembre habrá despliegue operativo en el desfile patrio, donde participarán contingentes y vehículos de la Guardia Civil Estatal.
Redacción
