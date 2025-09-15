logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Fotogalería

ANA SOFÍA ¡AL AGUA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Arranca operativo "Fiestas Patrias 2025" en San Luis Potosí

La SSPCE desplegó vigilancia en los 59 municipios para el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre.

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 12:05 p.m.
A
Guardia Civil arranca operativo patrio

Guardia Civil arranca operativo patrio

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) puso en marcha el operativo "Fiestas Patrias Seguras 2025", con la participación de la Guardia Civil Estatal y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El plan contempla cobertura de seguridad antes, durante y después de los festejos patrios, incluido el Grito de Independencia de este 15 de septiembre en los 59 municipios del estado.

Operativo de seguridad por el Grito

Durante el operativo también se dará vigilancia durante los informes de gobierno municipales, mientras que la División Caminos realizará operativos en las carreteras de jurisdicción estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Ebrios arman sainete en Tianguis de las Vías

Además, el 16 de septiembre habrá despliegue operativo en el desfile patrio, donde participarán contingentes y vehículos de la Guardia Civil Estatal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca operativo "Fiestas Patrias 2025" en San Luis Potosí
Arranca operativo "Fiestas Patrias 2025" en San Luis Potosí

Arranca operativo "Fiestas Patrias 2025" en San Luis Potosí

SLP

Redacción

La SSPCE desplegó vigilancia en los 59 municipios para el Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre.

Gallardo rendirá su cuarto informe en Arena Potosí
Gallardo rendirá su cuarto informe en Arena Potosí

Gallardo rendirá su cuarto informe en Arena Potosí

SLP

Martín Rodríguez

Será el próximo lunes 22 de septiembre por la tarde

Intervendrán zanja abierta por Seduvop en El Sauzalito
Intervendrán zanja abierta por Seduvop en El Sauzalito

Intervendrán zanja abierta por Seduvop en El Sauzalito

SLP

Rolando Morales

Rinden protesta nuevos integrantes del PJE
Rinden protesta nuevos integrantes del PJE

Rinden protesta nuevos integrantes del PJE

SLP

Samuel Moreno

Con ello, inician formalmente sus funciones como juzgadores