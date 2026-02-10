Arranca vacunación en escuelas de Soledad

A través de su Servicio Médico, el Ayuntamiento de Soledad inició una campaña de vacunación contra el sarampión, la cual durará tres semanas y se aplicará principalmente en centros de educación inicial y preescolar con la población considerada más vulnerable ante dicha enfermedad.

La campaña se basa en la aplicación de la vacuna triple viral, aunque también se aplicarán dosis contra la influenza en los casos que sea necesario o se solicite, dando prioridad a centros escolares ubicados en localidades del medio rural.

Por lo pronto, la vacunación inició en el centro preescolar "Eva Sámano Bishop" del fraccionamiento Puerta Real y continuará este martes 10 en el preescolar "Silvia Rosales" de la colonia José María Morelos.

Mañana miércoles 11 en el preescolar "Ildefonso Díaz de León", de la localidad de Rancho Nuevo y el jueves 12 en el preescolar "Pedro Antonio Ruiz de Alarcón", de la localidad El Zapote. En todos los casos, las brigadas de vacunación iniciarán labores a las 9:00 de la mañana.

El viernes 13 habrá vacunación en el jardín de niños "León Felipe", de la localidad Palma de la Cruz y otras fechas y sedes se anunciarán posteriormente en las redes sociales del Ayuntamiento soledense.

En cada sitio se impartirán pláticas informativas sobre la importancia de la vacunación y se aplicará el biológico en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de los Servicios de Salud del Estado.