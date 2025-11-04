Arrancan entubamiento de canal de aguas negras en Los Silos

El Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, arrancó los trabajos de entubamiento del canal de aguas residuales del Río Españita a la altura de Los Silos, en Villa de Pozos.

Antes, el Gobernador dio el banderazo de arranque de la rehabilitación integral de la avenida Seminario con una inversión de cerca de 20 millones de pesos que mejorará la movilidad, la seguridad y generará más plusvalía en esta zona.

Adicionalmente, puso en marcha el entubamiento del canal de aguas residuales del Río Españita, una obra que terminará con los malos olores en las colonias San Cristóbal, Los Silos, Libertad, Las Mercedes y Prados de San Vicente, que incluirá la limpieza del cauce y la construcción de una línea de conducción que erradicará riesgos sanitarios.

También, se inauguró la Unidad Recreativa El Palmar, con áreas deportivas, un salón de usos múltiples, canchas de fútbol con pasto sintético, gimnasio al aire libre, área infantil, explanada cívica, sanitarios, alumbrado nocturno y jardines, donde el gobernador dio el penalti inicial.

