Arrecian pugnas por dirigencia de Nuestro Centro

Por estatutos, Alberto Narváez Arochi debió dejar el cargo de presidente de Nuestro Centro desde el pasado 11 de septiembre, para dar paso a un nuevo presidente, sea quien sea el sucesor, aseguró la vicepresidente del mismo organismo civil, Alejandrina Cedillo. Precisó que si bien ella trabajó gran parte de su vida por el centro de la ciudad, este lunes, Narváez abandonó un chat interno de la organización, luego de que aparecieron mensajes de integrantes que pidieron una elección democrática del sucesor, con varios candidatos.

El domingo, Alberto Narváez publicó un comunicado en el que desconoce a Alejandrina Cedillo con derechos para ser electa presidente de la organización, puesto que –aseguró- hay un plazo hasta finales de marzo para concluir el periodo.

"Que Alejandrina no sea la presidente está bien, no es obligatorio, no pasa nada, pero se necesita que haya otro presidente, no que el presidente se imponga a sí mismo", dijo Alejandrina Cedillo.

Aseguró que Alberto Narváez le dijo que ella no puede ser presidente, a pesar de que hay vicepresidente como sucesor natural en un periodo que ya se acabó.

Explicó que ella ha vivido en el centro y decidió dedicar seis años ininterrumpidos al cargo de la vicepresidencia, y sin embargo, fue engañada por el presidente saliente, puesto que se le dijo que sería la presidente, pero le pidió guardar silencio.

"Ese ´cállate´ es para que no moviera nada y ellos pudieran hacer justo lo que están haciendo ahorita"

Dijo que incluso le ha guardado aprecio a Alberto Narváez, pero el sábado se le dijo que ella no será presidente, porque él seguiría en el cargo.