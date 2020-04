Arremete el PAN contra dirigente de Morena en SL

"El presidente de Morena en San Luis Potosí, Sergio Serrano Soriano, critica la postura de Acción Nacional respecto a la crisis económica provocada por el COVID-19 exhibiendo su ignorancia en el tema, pues es claro que él no ha generado un solo empleo en toda su vida y que, por ello, no entiende la urgencia de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para que no se pierdan más empleos en el país y en el estado".

Así se manifestó el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández, quien dijo que la exigencia al presidente de la República de contar con un plan de rescate de la economía es a solicitud de las y los mexicanos y no sólo de Acción Nacional.

"Cuando se gobierna, no se hace solamente para un sector, sino para todas y todos los mexicanos. Así lo ha hecho el PAN cuando ha sido Gobierno: Creando políticas públicas para los más vulnerables, mismas quien fueron canceladas por AMLO a pesar de haber sido reconocidas por su éxito ante la ONU", mencionó el líder estatal blanquiazul.

"Las críticas de un dirigente que ni siquiera tiene autoridad moral ante sus representados, no van a detener al Partido Acción Nacional en la expresión de sus posturas. Sería conveniente que el presidente de Morena resuelva primero el conflicto de intereses que tiene adentro de su partido y después voltee los ojos a los demás partidos políticos, muchos de los cuales sí estamos actuando con responsabilidad", enfatizó.

Dijo que el llamado de Serrano Soriano a la unidad debe hacerlo primero en su casa. Iniciar por el presidente de la República, que es el primero que divide al país todos los días desde sus mañaneras, quien hace caso omiso a las recomendaciones de los especialistas de la salud y quien no deja de andar en campaña. "El buen juez, por su casa empieza", expresó.

Finalmente, le recordó al líder de Morena que su Gobierno ha perdido en su primer año casi medio millón de empleos y que es necesario que considere cambiar de estrategia, o bien, que de una vez sean claros y establezcan que su objetivo es que México pierda sus empleos y crezca la brecha de pobreza, porque parece que ese es el plan y el objetivo de la Cuarta Transformación.