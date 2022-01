Arremete Gallardo contra OMA; pedirá que le retiren la concesión del aeropuerto Ponciano Arriaga

El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona advirtió que buscará que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de México revoque la concesión de la operación del Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga" a la empresa OMA, toda vez que se niegan a implementar filtros de seguridad sanitaria más estrictos, "parece que les vale gorro" lamentó.

El mandatario detalló que "al director del aeropuerto lo hemos convocado tres veces y tres veces nos ha dejado plantados, se ve que no les interesa, no les importa seguir la normatividad de salud, se les ha pedido mucho que refuercen sus filtros, no lo han hecho".

Añadió que entonces se buscará gestionar con la SCT Federal para revocar esta concesión puesto que no se puede operar con una empresa que no atiende las recomendaciones sanitarias y pone en riesgo la salud de los potosinos, por lo que deberá ser otra empresa la que brinde el servicio "no sé si los directivos de OMA en Monterrey saben que su director en San Luis es muy rebelde".

Gallardo Cardona indicó que se estarán revisando todo tipo de concesiones que se han entregado en el pasado, de tal forma que se encuentren cumpliendo los términos y no sean en perjuicio del estado, tan es así que ya se citó a concesionarios de carreteras en la entidad para dialogar con ellos, quienes han aceptado esta reunión contrario a lo que sucede con el tema del aeropuerto.