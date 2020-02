Arremete Hervert contra empresarios que critican decisión de diputados sobre juicio político a Nava

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso potosino, diputado Rolando Hervert Lara, respondió "por última vez, aunque no para darle carpetazo al tema, sino para darle objetividad", a los empresarios que a través de un desplegado criticaron el desempeño del Poder Legislativo en el dictamen de una solicitud de juicio político en contra del alcalde Xavier Nava Palacios por la forma en que se desalojó a una exoficial del Registro Civil.

En rueda de prensa, el legislador lamentó que los empresarios "justifiquen una agresión a una mujer; haya sido en las circunstancias que haya sido. Abonar a la violencia en contra de las mujeres de esa manera, es vergonzoso para las y los potosinos", sin embargo, aclaró que algunos empresarios se comunicaron con él para que les explicara el contexto del trabajo legislativo en torno a los juicios políticos.

En otro punto, señaló que "no hay juicio político en contra de la Legislatura pasada; hay denuncias penales y no veo a los empresarios exigiéndole a la Fiscalía que haga su trabajo". Recalcó que a quien debe exigirse respuesta en esos casos es a la Fiscalía, pues los diputados no son policías.

También mencionó que el Congreso del Estado "no resolverá los juicios políticos con base en caprichos y chantajes de nadie; que dejen a los legisladores de las comisiones hacer su trabajo".

Finalmente, Hervert Lara expresó que "este asunto se debió resolver desde que se arrastró a una mujer por el suelo, sin cuidar su dignidad, ni los procedimientos. Eso sí, sobra mucha arrogancia, soberbia y una poca o una pizca de humildad".





Afirmó que Xavier Nava Palacios debió castigar a los responsables de lo ocurrido y ofrecer disculpas. "Pero en lugar de eso, hasta el día de hoy, sigue revictimizando a una mujer que, les repito, sufrió violencia y ahí están los videos para confirmarlo".