Artistas denuncian: no les pagan y los relegan en la FENAPO

La destacada artista circense potosina Diana Batres, reconocida internacionalmente por su trayectoria, hizo pública una denuncia contra los organizadores de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, señalando que varios artistas locales aún no han recibido el pago acordado y enfrentan discriminación al ser relegados a escenarios alternativos sin las condiciones necesarias.

En un video publicado en TikTok, Batres expresó su indignación y explicó que, aunque ella no participó directamente en la edición 2025 por compromisos internacionales, ha sido testigo de las afectaciones a colegas y amigos que participaron en la denominada "FENAPO Circus". "Es una falta de respeto ver a los artistas locales ensayando, invirtiendo dinero, tiempo y talento, para que los pongan en un tapanco afuera de la feria, sin luces ni equipo de sonido adecuado", señaló.

La artista responsabilizó a personas identificadas como Fernanda Chávez y Claudia Báez por la falta de pagos puntuales. Según la denuncia, a más de ocho meses de concluir sus presentaciones, los artistas han recibido apenas una fracción de lo pactado y han enfrentado largas demoras y evasivas en la entrega de los recursos.

Batres también criticó la imposibilidad de los artistas locales de acceder al Teatro del Pueblo, el foro más importante de la FENAPO, y destacó que los espacios alternativos no les ofrecen visibilidad ni condiciones dignas para presentar su trabajo. "Si consideras que el talento de los artistas no es suficiente para pagarles o para darles un foro digno, simplemente no los busques. Pero no les robes", enfatizó en su mensaje.

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Finalmente, la circense potosina hizo un llamado a las autoridades y al público para visibilizar la situación y exigir que se cumpla con los pagos pendientes. "Ojalá que el próximo video que grabe sea para decir que después de ocho meses, ya se les pagó a los artistas locales de San Luis Potosí", concluyó Batres, dejando en evidencia un conflicto que vuelve a poner en la lupa la gestión de la FENAPO respecto al talento local.