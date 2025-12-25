Aseguran 50 kilos de pirotecnia durante operativos en Soledad

La alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez decomisó 50 kilogramos de pirotecnia en colonias de la zona urbana, luego de que se trata del único municipio que no permite la venta de estos productos y se detectó que algunos comercios infringieron la norma.

De acuerdo con el informe de la Unidad Municipal de Protección Civil, los comerciantes realizaban la venta por desconocimiento, y se constató además que se trataba de productos de baja peligrosidad.

El decomiso se realizó durante los recorridos de inspección en la cabecera municipal y en colonias como Cactus, La Sierra, San Felipe, San Antonio, San Francisco, La Constancia, Azaleas y Quintas de la Hacienda, así como en las comunidades de Enrique Estrada, Fracción Rivera y Rancho Nuevo.

La alcaldía de Soledad recordó que la venta de pirotecnia está prohibida desde 2019.