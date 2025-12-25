Dos heridos leves, deja un percance en la carretera ´57

Dos personas con golpes que no ameritaron traslado al hospital, además de daños materiales considerables, es el resultado de un choque de tres vehículos en lateral de carretera a México, próximo a la entrada a Villa de Pozos.

Los hechos se suscitaron al mediodía este miércoles, cuando un automóvil Nissan Tsuru de color blanco, circulaba sobre el carril izquierdo de los carriles laterales de la mencionada carretera con dirección a Pozos.

Poco antes de llegar a los semáforos una camioneta Ford color blanco que circulaba sobre el carril central realiza maniobra para incorporarse al carril izquierdo y entonces la interfiere en su trayectoria auto Nissan el cual la choca en la parte trasera sin que el conductor pudiera evitarlo.

Luego de este impacto todavía el automóvil continuó su trayectoria errática y le pegó a una camioneta Chrysler color azul que también se desplazaba por ahí en esos momentos.

Luego del accidente al sitio se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron a los ocupantes de las tres unidades, los cuales dos presentaban algunos golpes pero afortunadamente no requirieron traslado a algún hospital y solamente recibieron curaciones en el lugar.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños, ya que no se registraron personas lesionadas y que así el caso no pasara a mayores.