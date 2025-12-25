logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dos heridos leves, deja un percance en la carretera ´57

GCE, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Dos heridos leves, deja un percance en la carretera ´57

Dos personas con golpes que no ameritaron traslado al hospital, además de daños materiales considerables, es el resultado de un choque de tres vehículos en lateral de carretera a México, próximo a la entrada a Villa de Pozos.

Los hechos se suscitaron al mediodía este miércoles, cuando un automóvil Nissan Tsuru de color blanco, circulaba sobre el carril izquierdo de los carriles laterales de la mencionada carretera con dirección a Pozos.

Poco antes de llegar a los semáforos una camioneta Ford color blanco que circulaba sobre el carril central realiza maniobra para incorporarse al carril izquierdo y entonces la interfiere en su trayectoria auto Nissan el cual la choca en la parte trasera sin que el conductor pudiera evitarlo.

Luego de este impacto todavía el automóvil continuó su trayectoria errática y le pegó a una camioneta Chrysler color azul que también se desplazaba por ahí en esos momentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luego del accidente al sitio se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron a los ocupantes de las tres unidades, los cuales dos presentaban algunos golpes pero afortunadamente no requirieron traslado a algún hospital y solamente recibieron curaciones en el lugar.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños, ya que no se registraron personas lesionadas y que así el caso no pasara a mayores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida
Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

SLP

Redacción

Dos niños y un bebé fueron rescatados por la Guardia Civil Estatal en Jardines del Sur.

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles
Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el llamado

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta
Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

SLP

Redacción

El siniestro ocurrió de madrugada; presumiblemente una mujer de 90 años fue hospitalizada

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57
Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

SLP

Redacción