Por alcance, chocan vehículos en el Periférico Oriente

Sólo daños materiales se registraron durante un choque por alcance de tres vehículos suscitado en el Anillo Periférico Oriente, próximo al ramal de salida hacia la carretera México, en la colonia Prados Primera Sección.

El hecho ocurrió antes de las diez de la mañana de este miércoles cuando una camioneta Dodge tipo pick up color azul, se desplazaba sobre el Periférico en dirección de sur a norte.

Al tomar el puente de la avenida Industrias, el conductor no guardó su distancia de seguridad próximo a la ramal de salida a la carretera a México y así chicó por alcance contra un automóvil Chevrolet Spark de color blanco que también se desplazaba por ahí en esos momentos.

Por el golpe recibido, el Spark fue proyectado hacia adelante y a su vez impactó de frente contra la parte posterior de otro carro, un Chevrolet Sonic de color gris, presentando los tres vehículos daños materiales de consideración.

En este caso por suerte no se registraron personas lesionadas y los conductores involucrados esperaban llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras para que el caso no pasara a mayores.