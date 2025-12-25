logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por alcance, chocan vehículos en el Periférico Oriente

En la colonia Prados Primera se registró el accidente

Por Redacción

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Por alcance, chocan vehículos en el Periférico Oriente

Sólo daños materiales se registraron durante un choque por alcance de tres vehículos suscitado en el Anillo Periférico Oriente, próximo al ramal de salida hacia la carretera México, en la colonia Prados Primera Sección.

El hecho ocurrió antes de las diez de la mañana de este miércoles cuando una camioneta Dodge tipo pick up color azul, se desplazaba sobre el Periférico en dirección de sur a norte.

Al tomar el puente de la avenida Industrias, el conductor no guardó su distancia de seguridad próximo a la ramal de salida a la carretera a México y así chicó por alcance contra un automóvil Chevrolet Spark de color blanco que también se desplazaba por ahí en esos momentos.

Por el golpe recibido, el Spark fue proyectado hacia adelante y a su vez impactó de frente contra la parte posterior de otro carro, un Chevrolet Sonic de color gris, presentando los tres vehículos daños materiales de consideración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En este caso por suerte no se registraron personas lesionadas y los conductores involucrados esperaban llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras para que el caso no pasara a mayores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida
Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

Rescatan a tres menores maltratados; madre fue detenida

SLP

Redacción

Dos niños y un bebé fueron rescatados por la Guardia Civil Estatal en Jardines del Sur.

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles
Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

Localizan cadáver en arroyo de Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el llamado

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta
Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

Incendio en edificio de Carranza dejó una persona muerta

SLP

Redacción

El siniestro ocurrió de madrugada; presumiblemente una mujer de 90 años fue hospitalizada

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57
Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

Fotos | Daños en tres vehículos por choque en lateral de la 57

SLP

Redacción