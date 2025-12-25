Mundial en peligro para seleccionados

México.- Todo pinta para que la Selección Mexicana tenga un panorama complicado rumbo al Mundial. El estratega del Tri, Javier Aguirre, no ha podido definir a todos los elementos que integrarán la lista de quienes participarán en la Copa del Mundo; y ahora tendrá otro gran problema, con la cantidad de jugadores lesionados que se acumulan.

El caso más reciente es el de Santiago Giménez, quien fue intervenido quirúrgicamente por un problema del tobillo. El delantero mexicano, que pintaba para ser uno de los referentes en el ataque del Tri estará, al menos tres meses como baja por lo que llegaría justo cuando el "Vasco" tenga que definir la lista; a esto se le suma que el ritmo de competencia no será el mejor para el "Bebote".

Otro de los casos que ocurrió en el mes de diciembre es el del defensor de Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete, quien sufrió una luxación en el tobillo derecho durante la Liguilla, misma que lo hará perderse hasta cuatro meses. Si bien el zaguero central no es un titular indiscutible en el Tri, Javier Aguirre lo contemplaba como una de las cartas fuertes para solventar la parte defensiva.

Caso similar a lo que pasa con César "Chino" Huerta, quien el pasado mes de noviembre fue operado por una lesión en la pelvis. Sin embargo, se espera que el atacante mexicano regrese a la actividad con el Anderlecht a mediados de enero, por lo que podrá recuperar ritmo de juego. Uno de los casos más complicados es el de Rodrigo Huescas del Copenhague de Dinamarca, quien sufrió una lesión en los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante un partido de Champions League el pasado mes de octubre. Parece poco probable que el canterano de Cruz Azul llegue a la Copa del Mundo, ya que se estima que sean hasta ocho meses los que tardará la rehabilitación para volver.

Finalmente está el caso de Luis Chávez, que el pasado mes de junio sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Al igual que Huescas, la rehabilitación es tardada, aunque, en este caso, hay una ligera esperanza de que el mediocampista pueda llegar a ser convocado.