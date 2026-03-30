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Asociaciones sugieren perfil para nuevo secretario capitalino

La administración municipal de San Luis Potosí busca un perfil sin curva de aprendizaje para enfrentar retos políticos y administrativos.

Por Rolando Morales

Marzo 30, 2026 02:00 p.m.
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Foto: Archivo-Pulso

Foto: Archivo-Pulso

Tras la renuncia de Fernando Chávez Méndez a la Secretaría General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que ha recibido diversas recomendaciones por parte de asociaciones civilesbarras de abogados y colegios de profesionistas respecto al perfil que debería ocupar el cargo.

El edil señaló que estos organismos han hecho llegar sugerencias tanto sobre las características del perfil como sobre posibles perfiles para asumir la responsabilidad. Sin embargo, subrayó que la decisión final dependerá del análisis interno de la administración municipal.

Explicó que el contexto actual del gobierno capitalino es un factor clave para definir al próximo titular de la Secretaría General, ya que la administración se encuentra a la mitad de su periodo y se aproxima una etapa compleja, particularmente en materia de obra pública.

Además, advirtió que hacia el cierre del año comenzará un escenario de mayor confrontación política, lo que exige un perfil con experiencia y capacidad de respuesta inmediata ante los retos administrativos y políticos.

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En ese sentido, Enrique Galindo Ceballos reiteró que no se trata únicamente de ocupar la posición, sino de encontrar a la persona adecuada para el momento que atraviesa el Ayuntamiento, por lo que se privilegia la experiencia sobre otros factores.

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Indicó que uno de los principales criterios es que quien asuma el cargo no requiera curva de aprendizaje, por lo que adelantó que podría tratarse de alguien que ya forme parte del gabinete municipal y tenga conocimiento del funcionamiento interno de la administración.

Finalmente, el alcalde aseguró que aunque hasta el momento no cuenta con perfiles específicos designados afirmó que la que la decisión no se prolongará, ya que prevé resolver el nombramiento durante esta misma semana. Recordó que el proceso implica cumplir con requisitos legales y la aprobación del Cabildo, por lo que se encuentra en etapa de análisis del perfil más adecuado.

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