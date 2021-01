Aspirantes del PRI a gubernatura se presentan a examen

Aspirantes a la gubernatura del estado por el Partido Revolucionario Institucional -PRI- participaron en un examen escrito de principios y doctrina partidaria, por cuyos resultados resultará electo el aspirante propuesto para la candidatura a gobernador por la Coalición Sí por San Luis Potosí.

Las también aspirantes a la candidatura a gobernador por el PRI, la actual directora del sistema Colegio de Bachilleres, Marianela Villanueva Ponce, y la diputada federal Sara Rocha Medina, avalaron el proceso para que la candidatura a gobernador se decida a partir de un hombre.

Ambas coincidieron en la necesidad de cumplir en las 15 entidades federativas donde se disputarán la gubernatura, con la cuota de género.

El aspirante que resulte electo será quien mida fuerzas con el ganador de la contienda interna del Partido Acción Nacional, que será avalado por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Concidencia Popular, es decir entre el presidente municipal de la capital con licencia Francisco Xavier Nava Palacios, el ex senador de la República César Octavio Pedroza Gaitán y el actual senador panista Marco Antonio Gama Basarte.

Ayer por la mañana se presentaron al examen, el actual titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz; el ex comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos; el ex presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Luis Antonio Mahbub Sarquís; el diputado local cetemista Héctor Mauricio Ramírez Konishi y el ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova.