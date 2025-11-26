Aterrizaje de emergencia paraliza operaciones en aeropuerto de SLP

logo pulso
Noviembre 26, 2025 10:07 p.m.
Una avioneta privada realizó un aterrizaje de emergencia esta tarde en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, tras registrar una falla en el tren de aterrizaje mientras sobrevolaba territorio potosino.

La aeronave, que había despegado del Estado de México con destino a Monterrey, transportaba a un grupo de empresarios regiomontanos que se vieron obligados a descender de manera abrupta al detectarse la avería.

La emergencia provocó la suspensión temporal de operaciones y retrasos en vuelos comerciales, afectando conexiones hacia distintos destinos. Personal aeroportuario activó el protocolo correspondiente y cerró por minutos la pista principal.

Elementos de bomberos y equipos de emergencia acudieron de inmediato. Aunque no se han confirmado los nombres de los tripulantes, se informó que no hubo personas lesionadas y que todos fueron revisados en la propia terminal aérea.

Los radares captaron las maniobras de aproximación antes del descenso, evidenciando la complejidad del operativo en el espacio aéreo potosino.

Aunque la situación quedó controlada minutos después, los retrasos y reacomodos de vuelos continuaron durante el resto de la tarde.

