Indagan si cuerpos son de jóvenes desaparecidos en Zac.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas investiga si los siete cuerpos encontrados en los límites con San Luis Potosí pertenecen a siete personas desaparecidas en la comunidad de Sauceda de la Borda, perteneciente al municipio de Vetagrande, en ese estado. Uno de ellos ya está confirmado.

Los cuerpos, que a decir de las autoridades estaban ya en estado de putrefacción, fueron localizados el domingo pasado en una brecha de terracería que une las comunidades de Cervantes, municipio de Villa de Cos, Zacatecas y El Salado, en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí.

Como ya se informó, en el sitio del hallazgo fueron detenidos cuatros policías de la Guardia Civil Estatal por sus similares de Zacatecas, debido a que andaban en una camioneta no oficial y que presuntamente tendría manchas de sangre.

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, defendió a los elementos e indicó que ellos acudieron al sitio en base a un reporte recibido al 911 y que se trasladaron en un vehículo que el Ayuntamiento de Salinas les dio en comodato y por lo tanto no está balizado con las insignias oficiales.

Los cuerpos de las personas, todos del sexo masculino, fueron recogidos por las autoridades de Zacatecas, quienes ahora investigan si se trata de los desaparecidos de la comunidad Sauceda de la Borda.

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, ya confirmó que uno de los siete cuerpos sí corresponde a uno de los jóvenes desaparecidos, mientras que los demás están siendo investigados.

Entre el 19 y 21 de noviembre, familiares reportaron la desaparición de siete personas, la mayoría jóvenes, entre los que se encuentran un padre y su hijo, así como dos hermanos.

Se trata de José Luis Gurrola Palacios de 54 años de edad, su hijo Pablo Gurrola Martínez de 28 años, los hermanos José Brayan y Jesús Alejandro Rodríguez Horta de 25 y 22 años de edad, respectivamente, así como Víctor Adolfo Reyes Calixto de 31 años de edad, el cual corresponde al cuerpo identificado

Se contabilizó también la desaparición de dos hombres más, cuyos familiares de momento pidieron a las autoridades no publicar las fichas de búsqueda.

Al sumarse a la solicitud de búsqueda y en solidaridad con los parientes de las víctimas, el colectivo “Sangre de mi Sangre de Zacatecas”, indicó que con las desapariciones “hay un problema fuerte en Sauceda de la Borda” y consideró que “es notorio que hay un caso que indagar sobretodo por qué son personas que todos su vida han vivido ahí”.