¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

CELEBRA SUS 70 AÑOS DE VIDA

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
Catalina Briones Martínez festejó sus setenta años de vida, con una estupenda celebración en familia y entre amigas.

Para esta ocasión especial, eligió detalles especiales que le identifican.

Ahí con ella, sus hijos Jorge Humberto, Claudia Verónica, Karla y Luis Fernando Ortiz Briones, quienes la apoyaron en los preparativos para Wel cálido festejo.

En una agradable atmósfera recibió a los invitados, quienes le expresaron bienestar.

Además, le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.

Entusiasmados charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más éxitos.

En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.

