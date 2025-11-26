¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
CELEBRA SUS 70 AÑOS DE VIDA
Catalina Briones Martínez festejó sus setenta años de vida, con una estupenda celebración en familia y entre amigas.
Para esta ocasión especial, eligió detalles especiales que le identifican.
Ahí con ella, sus hijos Jorge Humberto, Claudia Verónica, Karla y Luis Fernando Ortiz Briones, quienes la apoyaron en los preparativos para Wel cálido festejo.
En una agradable atmósfera recibió a los invitados, quienes le expresaron bienestar.
Además, le reafirmaron el afecto, cariño y admiración que le tienen.
Entusiasmados charlaron acerca de los proyectos que emprenderán y le desearon más éxitos.
En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.
