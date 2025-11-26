logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Balean a dos hombres al resistir un asalto

Hampón los interceptó cuando iban en una camioneta bajo puente del bulevar Rocha Cordero

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Balean a dos hombres al resistir un asalto

Al resistirse a un asalto, dos hombres fueron heridos de bala por un delincuente, que los interceptó cuando a bordo de una camioneta daban vuelta bajo el puente del bulevar Rocha Cordero y la comunidad de Tierra Blanca.

Como primeros respondientes, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes acordonaron el área del ataque para que las demás autoridades iniciaran las investigaciones, mientras que los afectados ya habían sido llevados a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos se registraron a las once de la mañana de este martes, cuando el conducto de una camioneta Ford Ranger de color plata, cabina y media, circulaba por la lateral del bulevar Rocha Cordero.

Al llegar a la calle de prolongación Leon García, en la colonia Tierra Blanca, el conductor realizó maniobra de vuela para retornar por abajo del puente, en donde fue sorprendido por un sujeto que intentó asaltarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, como se resistió al asalto, el maleante le disparó tanto a él como a otro joven que lo acompañaba, resultando ambos lesionados.

Un testigo pidió auxilio a elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos de seguridad en la zona y refirió que dos personas que viajaban a bordo de la camioneta habían sido lesionadas por impactos de arma de fuego.

El ciudadano indicó que los dos hombres habían sido trasladados de emergencia por familiares a un hospital.

Los agentes municipales permanecieron en el lugar de los hechos, aplicando los protocolos de primer respondiente y acordonando la zona a fin de que Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizara la obtención de indicios y la investigación correspondiente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    FGESLP alerta por suplantación de identidad en compra-venta de vehículos
    FGESLP alerta por suplantación de identidad en compra-venta de vehículos

    FGESLP alerta por suplantación de identidad en compra-venta de vehículos

    SLP

    Redacción

    Evita estafas al comprar o vender vehículos siguiendo las recomendaciones de la FGESLP.

    Aparatosa colisión en Ciudad Valles deja dos hospitalizados
    Aparatosa colisión en Ciudad Valles deja dos hospitalizados

    Aparatosa colisión en Ciudad Valles deja dos hospitalizados

    SLP

    Huasteca Hoy

    Entre los heridos hay una mujer de la tercera edad

    Se investiga a policías capitalinos tras denuncia en redes: Villa Gutiérrez
    Se investiga a policías capitalinos tras denuncia en redes: Villa Gutiérrez

    Se investiga a policías capitalinos tras denuncia en redes: Villa Gutiérrez

    SLP

    Rolando Morales

    La polémica se desató por la detención de un joven

    Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí
    Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí

    Balean a dos personas en cruce de Circuito Potosí

    SLP

    Redacción

    Fueron trasladadas a un hospital para su atención médica