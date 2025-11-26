Arrestan a sujetos por extorsión a ejidatarios

Habitantes del predio El Leoncito, en el ejido Soledad, enfrentaron a cuatro presuntos extorsionadores cansados de que les exigieran dinero bajo amenaza de echarlos de sus terrenos, a uno de ellos le dieron su respectiva golpiza y los entregaron a los agentes de la Guardia Civil de Soledad.

Los sujetos, que se trasladaban a bordo de dos camionetas, amenazaban a los afectados con arma larga, misma que les fue asegurada por los elementos policiacos.

La detención se realizó en la comunidad El Leoncito, donde los habitantes del lugar solicitaron la presencia de la autoridad, ya que sujetos armados intentaban desalojarlos de sus predios si no les daban dinero y no era la primera vez que los extorsionaban.

Los policías ubicaron a los sujetos que cumplían con las características proporcionadas y procedieron a la detención de Erick “N” de 29 años, Fabián “N” de 35 años, Raymundo “N” de 23 años y Miguel “N” de 62 años, este último con antecedentes de arrestos y una orden de aprehensión vigente en su contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el operativo policial también se les aseguró un arma larga con un cargador abastecido, tres radiofrecuencias, dos pasamontañas, pagarés y dos camionetas: una Dodge Journey color rojo y una Pick Up color negra en las que cometían sus ilícitos.

Los afectados indicaron a los agentes que los detenidos los extorsionaban de manera recurrente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

A tres de los señalados se les informó la razón de su detención y se les indicó que serían puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que definirá su situación jurídica.

Por otra parte, Miguel “N” de 62 años tuvo que ser llevado a un hospital en donde permanece bajo custodia policial ya que fue golpeado por los habitantes de los predios, quienes le causaron fuertes lesiones y una vez que sea dado de alta también se le remitirá ante la Fiscalía.