Atracciones con animales siguen, pero vigiladas

Algunas actividades recreativas que manejan animales al interior de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) seguirán operando, pero bajo supervisión de un médico veterinario, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Precisó lo anterior luego de que integrantes de diferentes asociaciones civiles animalistas protestaron este domingo por la tarde a las afueras del complejo ferial, para denunciar maltrato animal contra ponys y otras especies.

Aparte, fuentes gubernamentales confirmaron que, a partir de hoy ya no operará el carrusel de caballos miniatura, una de las principales demandas de los activistas. El funcionario estatal refirió que el especialista zootecnista reportará de manera cotidiana el estado físico y de salud de los animales, a fin de garantizar su bienestar.

Torres Sánchez complementó que hoy martes el personal de la Secretaría General volverá a sostener una reunión con las organizaciones, pues el objetivo del Gobierno del Estado es promover una política de respeto para los seres sintientes.

“Ayer (el domingo) mismo nos reunimos, gente de la oficina a mi cargo platicó con un grupo de activistas. Nos reunimos con las personas encargadas del manejo de algunos animales al interior de la Feria Nacional Potosina”, comentó.