Auditor de Interapas pidió favor inadecuado

El director general de Interapas, Fermín Purata Espinoza, anunció que solicitará un procedimiento administrativo al titular de la Unidad de Auditoría y Control Interno o Contraloría, Joaquín Alonso de Villa, por pedir "de favor" a un contratista herramientas y otros elementos para obras no hidráulicas en su casa.

El artículo 46, fracción XIV del Reglamento Interno de Interapas establece que el titular de la Unidad de Contraloría tiene entre sus funciones "supervisar y vigilar" que los contratistas cumplan con las especificaciones técnicas de las obras, así como "revisar y controlar" (XVII) su ejecución.

En entrevista sobre las denuncias de vecinos de la privada García Diego por la presencia frecuente de vehículos del organismo y operarios en tareas de obra no hidráulica en la casa de Alonso de Villa, el director de Interapas aseguró que no hay desvío de recursos y que la camioneta de las fotografías "no es parte de la flotilla del organismo operador", pese a los logotipos visibles en la unidad.

Aunque las fotos aportadas son todas de costado del vehículo y no se ve placa alguna, Purata aseguró que "el área de Recursos Materiales confirmó que la placa de circulación no es parte del padrón vehicular del Interapas". No hubo explicación oficial a los logotipos de la unidad.

Dijo que el titular de la Unidad de Auditoría y Control Interno presentó comprobantes de pago de la compra, con recursos propios, del material de construcción utilizado para una remodelación de exteriores de su casa. Sin embargo, Purata reconoció que el encargado de auditar y controlar la ejecución de obras "solicitó indebidamente a un proveedor del organismo el préstamo de herramientas y diversos utensilios de trabajo" para las obras en su vivienda.

"Con ello, vulneró tanto el reglamento interno, como el código de conducta del organismo. No debemos pedir favores a nadie de ningún tipo, sea quien sea", remarcó el director general.

Dijo que solicitará a la Contraloría Interna de la Junta de Gobierno de Interapas dé cuenta de la actuación del titular de la Unidad de Auditoría y Control Interno. "Aquí no hay puntos intermedios: si bien aclaró lo publicado en la nota periodística, no hay razón para pedir favores personales de ningún tipo; se debe de instaurar un procedimiento administrativo poniéndolo a consideración de la Junta de Gobierno en donde la sanción alcanzaría una amonestación al funcionario", indicó.