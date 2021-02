Augura Salazar Sáenz fracaso de la reforma a la ley de electricidad

Aunque la propuesta de reformar la Ley de electricidad logre pasar por las dos Cámaras de Diputados y Senadores, va a ser un fracaso, ya que se acumularán las controversias y amparos impedirán que ésta se aplique en la realidad, aseguró el senador por San Luis Potosí, Francisco Salazar Sáenz.

"Fueron desechadas todas las reservas que argumentó la oposición en el Senado ante éste proyecto de ley propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, insisto y pronostico que será un fracaso esta ley, aunque pase por las Cámaras", señaló.

"Viene la lluvia de amparos, porque la ley protege y no puede haber una ley con efecto retroactivo, no le puedes aplicar una ley a una persona porque cumplió la ley hace un año, si la ley cambia no se puede aplicar de manera retroactiva, eso es inconstitucional, pero va a tener amparos, va a tener controversias, va a tener pleitos internacionales y ¿cuánto van a costar los abogados para defender las incongruencias que dice la ley de Andrés Manuel?".

Y agregó que "ojalá los senadores del Verde (Partido Verde Ecologista) y algunos de Morena, algunos de ellos si piensan, no todos, ojalá tengan conciencia, y puede ser que la podamos modificar para que sea no tan dañina para el país".

Aseguró que la afectación que está haciendo al cambio climático, no la ha entendido el presidente, López Obrador, además de que pretende que el Estado rija la economía "no entiende que este es un problema de ciencia, no es un problema de ideología, no es un problema de voluntad".

Explicó que la combustión de combustibles fósiles genera CO2, dióxido de carbono, el cual se va a la atmósfera y tiene un efecto invernadero, es por eso que el clima se vuelve mucho más drástico: inviernos mucho más fríos, veranos mucho más secos y tormentosos.