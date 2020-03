Aumentan quejas por acoso sexual en la Universidad

La totalidad de las paredes de la Zona Universitaria Poniente (ZUP), de las diferentes facultades de la UASLP, lucieron este jueves cubiertas de cartulinas y hojas tamaño carta, donde alumnas denuncian presunto acoso sexual por parte de catedráticos.

Aunado a ello, en las inmediaciones del Departamento Físico Matemático alumnas de las Facultades de Enfermería y Nutrición, Ciencias Químicas, Ingeniería y Hábitat, situaron un tendedero para exponer las afectaciones sufridas al interior de las aulas.

"Siempre ha sido un acosador. Deberían correrlo", "Es selectivista con su clase, niñas bonitas o con buen físico pasan, las que no, las hace llamar con comentarios ofensivos, retándolas y exponiéndolas en clase", "Intentó besar a una alumna. No es aceptable. No está bien", entre otros señalamientos se leían en los textos.

Las alumnas dijeron que el "miedo cambió de bando", por lo cual, exhortaron a más mujeres a denunciar abusos y violencia de género al interior de los complejos educativos, no solo de la UASLP, sino de otras escuelas.

Los señalamientos fueron pegados en paredes, postes de iluminación, barandales, cafeterías y edificios de Medicina, Ingeniería, Hábitat, Ciencias Químicas, Enfermería y Nutrición, además de Estomatología.