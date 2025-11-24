logo pulso
Aumentan robos de identidad en diciembre, advierte Prodecon

El delegado Gabriel Gómez llamó a la ciudadanía a extremar precauciones

Por Martín Rodríguez

Noviembre 24, 2025 01:47 p.m.
A
Aumentan robos de identidad en diciembre, advierte Prodecon

Delincuentes roban identidad a usuarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y consuman actos de fraude, en agravio de quienes pretenden realizar trámites, advirtió el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), Gabriel Gómez Rodríguez. 

Este tipo de fraudes, conocidos como phishing o suplantación de identidad, suelen ser más comunes en esta época del año debido al incremento en los ingresos de las personas (como aguinaldos) y los trámites fiscales de cierre de año, incrementándose hasta un 25% más. 

Llamó a la ciudadanía a extremar precauciones. "Hay que tener mucho cuidado con ese tema porque siguen apareciendo". Recomendó verificar siempre que la página a la que se ingresa sea la oficial @sat.gob.mx y desconfiar de los mensajes que llegan por correo electrónico, texto o WhatsApp.

"Que no le den click a los links que les llegan, sino primero puedan revisar; El SAT no manda mensajes de correo electrónico, ni por WhatsApp".

Añadió que el método de estafa consiste en enviar un correo o mensaje fraudulento que parece provenir de una fuente legítima, como el propio SAT. Estos mensajes incluyen un enlace a una página web maliciosa, que es visualmente idéntica a la oficial.

Al introducir sus datos para "ingresar", las víctimas entregan su información personal a los delincuentes sin darse cuenta.

