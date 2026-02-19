logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aumento en pasivos no significa deterioro financiero, dice Gallardo

Consideró que todavía hay gente de la "maldita herencia" malinterpretando las cifras de la ASF

Por Samuel Moreno

Febrero 19, 2026 10:44 a.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que el incremento del pasivo estatal señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refleje un deterioro financiero de la entidad, y sostuvo que se trata de una lectura equivocada de las cifras oficiales.

Lo anterior, luego de que un análisis del organismo federal ubicó a San Luis Potosí como el segundo estado con mayor crecimiento real de su deuda, con un aumento de 26.7 por ciento, sólo por debajo de Querétaro, cuyo pasivo creció 50 por ciento.

En respuesta, el mandatario potosino aseguró que el señalamiento obedece a interpretaciones erróneas y a un contexto heredado de administraciones anteriores. "Desgraciadamente vivimos en un entorno donde todavía la "maldita herencia" pesa mucho, donde todavía hay gente malinterpretando las cifras de la Auditoría Superior", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Gallardo Cardona argumentó que tanto San Luis Potosí como Querétaro encabezan el crecimiento económico en la región centro del país, por lo que consideró que los datos han sido utilizados para "manchar" el desempeño de ambos gobiernos.

Según dijo, el aumento del pasivo no refleja necesariamente un deterioro financiero, sino que debe analizarse junto con otros indicadores económicos.

LEA TAMBIÉN

ASF: SLP, es 2° en alza real de deuda

La auditoría federal 2024 registra a la entidad con un aumento de 26.7% en sus pasivos

El titular del Ejecutivo estatal también desestimó responder a las críticas específicas, al señalar que provienen —según su versión— de una sola persona que interpreta las cifras de forma interesada. "No es la realidad de lo que sucede y yo no le pienso contestar a esa persona", declaró.

Finalmente, sostuvo que su administración no entrará en confrontaciones públicas por este tema y reiteró que el gobierno estatal continuará enfocado en sus programas y proyectos, pese a lo que calificó como intentos de desacreditación basados en datos mal entendidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas
Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas

Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas

SLP

Redacción

Brigadas también atienden nuevo siniestro en Cerritos.

Aumento en pasivos no significa deterioro financiero, dice Gallardo
Aumento en pasivos no significa deterioro financiero, dice Gallardo

Aumento en pasivos no significa deterioro financiero, dice Gallardo

SLP

Samuel Moreno

Consideró que todavía hay gente de la "maldita herencia" malinterpretando las cifras de la ASF

Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital
Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital

Alta carga vehicular en oriente y centro de la capital

SLP

El Universal

Autoridades reportan incremento gradual en el norte y circulación constante en poniente y sur; piden salir con tiempo y conducir con precaución

Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares
Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares

Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares

SLP

Redacción

Los operativos se realizaron en el cuadrante centro; aseguraron anuncios y señalamientos hechizos que obstruían la circulación