Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares
Los operativos se realizaron en el cuadrante centro; aseguraron anuncios y señalamientos hechizos que obstruían la circulación
La Policía Vial retiró un total de 70 objetos que eran utilizados para apartar lugares en la vía pública y que generaban obstrucciones al tránsito vehicular y peatonal en la zona centro de la capital potosina.
Como parte de las acciones de recuperación de espacios públicos, los agentes realizaron recorridos en el cuadrante centro, donde detectaron anuncios, señalamientos hechizos, botes, estructuras y diversos objetos colocados para impedir el libre estacionamiento.
Los operativos se llevaron a cabo en vialidades como avenida Cuauhtémoc, Tomasa Estévez, Terrazas, Nicolás Zapata, Agustín Vera y avenida Reforma, puntos donde se registraban reportes constantes por esta práctica.
La corporación informó que los dispositivos retirados obstruían tanto la circulación vehicular como el paso peatonal, por lo que fueron asegurados conforme a la normativa vigente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que estas acciones continuarán con el objetivo de fortalecer la educación vial y recuperar espacios públicos para uso común.
no te pierdas estas noticias
Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares
Redacción
Los operativos se realizaron en el cuadrante centro; aseguraron anuncios y señalamientos hechizos que obstruían la circulación
Frente Frío 36 traerá vientos fuertes y contrastes térmicos en SLP
Redacción
Protección Civil prevé máximas de hasta 37°C en la Huasteca y mínimas de 6°C en la zona centro
Autoridad rehúye solucionar la crisis hídrica: académico
Rolando Morales
Pasan "la bolita" al siguiente gobierno, dice Quintero G., del Colsan