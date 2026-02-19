Retira Policía Vial 70 objetos usados para apartar lugares

La Policía Vial retiró un total de 70 objetos que eran utilizados para apartar lugares en la vía pública y que generaban obstrucciones al tránsito vehicular y peatonal en la zona centro de la capital potosina.

Como parte de las acciones de recuperación de espacios públicos, los agentes realizaron recorridos en el cuadrante centro, donde detectaron anuncios, señalamientos hechizos, botes, estructuras y diversos objetos colocados para impedir el libre estacionamiento.

Los operativos se llevaron a cabo en vialidades como avenida Cuauhtémoc, Tomasa Estévez, Terrazas, Nicolás Zapata, Agustín Vera y avenida Reforma, puntos donde se registraban reportes constantes por esta práctica.

La corporación informó que los dispositivos retirados obstruían tanto la circulación vehicular como el paso peatonal, por lo que fueron asegurados conforme a la normativa vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que estas acciones continuarán con el objetivo de fortalecer la educación vial y recuperar espacios públicos para uso común.