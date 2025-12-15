Avala Congreso nombrar a 14 nuevos concejales en Pozos
El acuerdo de Jucopo fue votado por unanimidad e incluyó a las y los próximos regidores y síndicos
El Congreso del Estado de San Luis Potosí acordó la remoción de la totalidad de los 14 integrantes del Concejo Municipal de Villa de Pozos, junto con sus respectivos suplentes, como resultado de una determinación institucional tomada al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó su presidente, Héctor Serrano Cortés.
El legislador explicó que la decisión no obedece a una postura personal, sino a un acuerdo colegiado alcanzado dentro de la Jucopo, órgano en el que están representadas todas las fuerzas políticas del Congreso.
Detalló que desde un inicio se planteó la sustitución completa del Concejo, aunque el proceso se extendió debido a la revisión de perfiles para evitar vacíos en la administración municipal. Únicamente la presidenta del Concejo recién nombrada, Patricia Aradillas, seguirá en el cargo.
El acuerdo se aprobó por unanimidad este mismo lunes, por lo cual, la remoción de las y los actuales concejeros regidores de Villa de Pozos es inmediato.
Serrano Cortés señaló que ya existe una propuesta definida para la nueva integración, la cual, entrará en funciones de manera inmediata. Precisó que ninguno de los actuales concejales repetirá en el cargo y que la remoción incluye también a los suplentes.
Indicó que el acuerdo logró un consenso amplio entre las distintas fracciones parlamentarias, con la intención de que el dictamen fuera respaldado de forma unánime.
Sobre la nueva conformación, el presidente de la Jucopo, confirmó que ya están definidos los 14 nombres propuestos y adelantó que René Oyarvide dejaría la Secretaría General para incorporarse como concejal.
El nuevo órgano municipal estará conformado por:
Beatriz Carranza Bertancourt – Concejal Síndico 1
Alejandro García Moreno – Concejal Síndico 2
René Oyarvide Ibarra - Concejal Regidor 1
Georgina Andrade Bautista – Regidora 2
Sebastián Galindo Arriaga – Regidor 3
Laura Chavarría Romero – Regidora 4
Luis Enrique López Martínez – Regidor 5
Socorro Hernández Pintado – Regidora 6
Mario Cortés Martínez – Regidor 7
Norma Angélica Herrera Sustaita – Regidora 8
Carlos Fernando Cabriales Garza – Regidor 9
Sandra Leticia Hernández Serrato – Regidora 10
Ulises Fabián Toro Reyna – Regidor 11
Claudia Galván Ramírez – Regidora 12
Aradillas se dice ajena a proceso vs. concejales de Villa de Pozos
Aseguró que no intervendrá en defensa de ninguna de las y los involucrados en la revisión legislativa
