Saldo blanco durante festejos guadalupanos en Villa de Pozos

Las celebraciones del 12 de diciembre se desarrollaron sin incidentes en Villa de Pozos, luego de los operativos de vigilancia y prevención implementados por autoridades municipales en templos y zonas de alta afluencia.

De acuerdo con información de la Guardia Civil Municipal y la Dirección de Protección Civil, las acciones se enfocaron en preservar el orden y la seguridad durante los festejos religiosos, que congregaron a un número considerable de personas a lo largo del día y la noche.

Durante los recorridos de supervisión, la Dirección de Policía Vial intervino únicamente para desactivar dos bailes callejeros, uno en el cruce de las calles Ciriaco Cruz y Benito Juárez, y otro en la calle 32 de la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección. Ambas intervenciones se realizaron sin incidentes ni confrontaciones.

Protección Civil informó que la presencia preventiva de su personal en iglesias y puntos de concentración permitió atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo, lo que contribuyó a que las actividades se llevarán a cabo con normalidad.

Las autoridades municipales destacaron que la coordinación entre corporaciones fue determinante para mantener saldo blanco durante una de las fechas con mayor movilidad y concentración de personas en el municipio.